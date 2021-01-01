الشرطة تحبط محاولة تهريب أكثر من 16 ألف حبة كبتاجون مخدرة في الخليل

رام الله / سما /

أحبطت الشرطة فجر اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية ضخمة من حبوب الكبتاجون المخدرة والتي كانت في طريقها لمحافظة الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن معلومات دقيقة تلقتها شرطة مكافحة المخدرات في محافظة الخليل تتعلق بتهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة للمحافظة عن طريق مكتب خدمات تجاري، بناء على ذلك قامت شرطة مكافحة المخدرات بعملية رصد ومتابعة دقيقة استمرت عدة أيام لهذه الشحنة حتى وصولها لداخل المحافظة.

وأضاف ارزيقات أنه ولدى وصول هذه الشحنة والتي كانت عبارة عن (رولات من القماش) تمكنت شرطة مكافحة المخدرات من ضبطها بعد تسليمها لمكتب الخدمات التجارية في المحافظة، وخلال عملية تفتيش هذا المكتب تم العثور بداخل (رول) قماش على 16 ألف و500 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، بناء على ذلك تم ضبط هذه المواد والقبض على صاحب مكتب الخدمات التجاري المشتبه به.

وأكد ارزيقات توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.