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تقديرات: أسعار الوقود في إسرائيل قد تصل إلى ذروة 3 سنوات

الإثنين 25 أكتوبر 2021 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات: أسعار الوقود في إسرائيل قد تصل إلى ذروة 3 سنوات



القدس المحتلة /سما/

أشارت تقديرات اقتصادية، اليوم الإثنين، إلى احتمال حدوث زيادة حادّة على سعر الوقود في إسرائيل، الأسبوع المقبل.

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية 12، والتي ذكرت أنّه يُتوقّع أن يشهد الأسبوع المقبل زياد بنحو 20 أغورة للتر الوقود، نتيجة أزمة الطاقة العالمية.

وبحسب القناة، فإنه في حال ارتفع سعر لتر الوقود بالمقدار المُتوقّع (20 أغورة)، ستصل أسعار الوقود في إسرائيل إلى ذروة تزيد عن 3 سنوات.

وذكرت القناة أنه منذ آب/ أكتوبر من العام الماضي، تظهر البيانات قفزة بنسبة 20% في أسعار الوقود على مدى 12 شهرًا.

ولفتت إلى أن "أكبر حصة يدفعها المستهلكون مقابل لتر الوقود، هي الضرائب، إذ يذهب 63% من السعر إلى الدولة كجزء من دفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج".

كما أوضحت أن ارتفاع أسعار الوقود، ينضمّ إلى موجة ارتفاع الأسعار التي شهدناها مؤخرًا في أسعار الشقق السطنية، وأسعار الخضروات، بالإضافة إلى التضخم في الأسعار بشكل عام.

#اسرائيل #اسعار الوقود #الوقود في إسرائيل

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