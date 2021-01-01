السيسي يعلن رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر

القاهرة/سما/

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات.

وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وتابع الرئيس السيسي: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.

واختتم بالقول: ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.