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وزير الاتصال الجزائري: قرار إغلاق القنوات الخاصة "لا رجعة فيه"

الإثنين 25 أكتوبر 2021 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاتصال الجزائري: قرار إغلاق القنوات الخاصة "لا رجعة فيه"



الجزائر /سما/

أكد وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر أن قرار إغلاق بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، قرار "نهائي لا رجعة فيه".

وتحدث الوزير عن "هجمات عدائية" تتعرض لها بلاده، وتندرج "ضمن مخطط يهدف إلى ضرب استقرار ووحدة البلاد" حسبما قال في حوار مع صحيفة "سيرمانيوز" الإلكترونية.

وأضاف بلحيمر أن تلك الهجمات "دليل قوي" على أن "الجزائر الجديدة تسير على النهج القويم وأن مواقفها السيادية وقراراتها المبدئية تزعج أعداءها الذين انكشفت أوراقهم وسقطت أقنعتهم الواحد تلو الآخر".

وأوضح أن حالات توقيف القنوات الخاصة التي تخرق القانون ولا تلتزم بآداب المهنة وأخلاقياتها نوعان، الأول توقيف مؤقت تمنح فيه للقناة المعنية فرصة التدارك وتصحيح أخطائها، أما الثاني فهو التوقيف النهائي الذي يتقرر "بعد استنفاذ هذه المرحلة وباقي الإجراءات التي تتخذها سلطة ضبط السمعي البصري وفق صلاحياتها".

ووفقا لذلك قال بلحيمر إنه "ونظرا لجسامة الخطأ التي تستوجب اتخاذ قرار التوقيف النهائي فإنه لا رجعة في هذا القرار".

وأضاف الوزير أن الصحافة والإعلام "تتمتع بسقف عال من الحريات".

#عمار بلحيمر #الجزائر #وزارة الاتصال الجزائرية

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