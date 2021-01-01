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سلطة جودة البيئة وجمعية طبيعة فلسطين وشرطة البيئة يطلقون زوج من طائر “البوم النساري” إلى الطبيعة

الإثنين 25 أكتوبر 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة جودة البيئة وجمعية طبيعة فلسطين وشرطة البيئة يطلقون زوج من طائر “البوم النساري” إلى الطبيعة



رام الله / سما /

أطلقت سلطة جودة البيئة في نابلس وبالتعاون مع شرطة البيئة وجمعية طبيعة فلسطين، طائري “بوم نساري” في طبيعة جبال بلدة النصارية قرب نابلس، وهي من الطيور المهددة بالانقراض التي يجب المحافظة عليها.

وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الإثنين، إلى أن هذه الطيور تم ضبطها في وقت سابق في إحدى المحلات التجارية في مدينة نابلس ومصادرتها واخضاعها للتأهيل والعناية في جمعية طبيعة فلسطين.

وأكدت سلطة البيئة أن اقتناء الحيوانات والطيور البرية والمتاجرة بها يعد مخالفة بيئية يعاقب عليها قانون البيئة الفلسطيني، داعية المواطنين للإبلاغ او تسليم أي حيوانات أو طيور برية حفاظا على البيئة الفلسطينية والحياة البرية.

وحضر عن سلطة جودة البيئة مدير مكتبها في محافظة نابلس م. أمجد الخراز وم. نورالدين اشتيه وم.هدى زعرور وم.عدي جودة ومن شرطة البيئة الملازم عمرو شتيوي وجمعية طبيعة فلسطين ممثلة بالدكتور إسلام دغلس.

#سلطة جودة البيئة

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