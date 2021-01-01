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التنمية الاجتماعية: الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تفضح جرائم الاحتلال وتدافع عن حقوق أطفال فلسطين

الإثنين 25 أكتوبر 2021 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية: الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تفضح جرائم الاحتلال وتدافع عن حقوق أطفال فلسطين



رام الله / سما /

 أكدت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الإثنين، أن قرار ما يسمى وزارة القضاء الإسرائيلية بتصنيف الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين على أنها مؤسسة إرهابية وفقاً لتعبيرهم يندرج في إطار إرهاب الدولة المنظم من قبل حكومة الاحتلال ضد المؤسسات الفلسطينية، وشددت الوزارة على أن “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تفضح جرائم الاحتلال وتدافع عن حقوق أطفال فلسطين”.

وقالت الوزارة في بيانها، “إن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال مؤسسة فلسطينية مسجلة لدى الجهات الرسمية وتعمل وفق القانون الفلسطيني وتدافع عن حقوق الطفل الفلسطيني وتفضح جرائم الاحتلال ضد الطفولة في فلسطين”، مشيرةً إلى أن الاحتلال هو من يمارس الإرهاب بشكل يومي ضد الأطفال ويرتكب الجرائم عبر استهداف الأطفال الفلسطينيين، حيث ما يزال نحو 140 طفلاً في السجون الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال شراكات دولية واسعة وهي مؤسسة تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال واستهدافهم من قبل الاحتلال، الأمر الذي جعل منها مستهدفة من قبل حكومة الاحتلال.

ودعت الوزارة إلى ضرورة تشكيل أوسع تحالف حقوقي دولي للدفاع عن المؤسسات الفلسطينية، مؤكدة أن الاحتلال لا يمتلك حق تصنيف المؤسسات وهو من يمارس الإرهاب بجرائم موثقة على الأرض.

يذكر أن قرار التصنيف الذي أصدرته وزارة القضاء الإسرائيلية شمل مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.

#الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال #التنمية الاجتماعية #جرائم الاحتلال #أطفال فلسطين

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