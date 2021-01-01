  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قائد القوات الجوية الإماراتية يصل إسرائيل للمشاركة في تمرين جويّ دوليّ

الإثنين 25 أكتوبر 2021 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد القوات الجوية الإماراتية يصل إسرائيل للمشاركة في تمرين جويّ دوليّ



القدس المحتلة / سما /

وصل اليوم الإثنين قائد القوات الجوية الإماراتية، إبراهيم ناصر محمد العلوي إلى إسرائيل، للمشاركة في زيارة تأتي بإطار تمرين جوي دولي تحت مسمّى "العلم الأزرق"، وبمشاركة أسلحة جو من سبع دول.

وبدأ التمرين الجوي أمس الأحد، ومن المُقرّر أن يستمرّ حتى يوم الخميس المقبل.

واستُقبِل العلوي في قاعدة "بلماحيم" الجوية، وكان على رأس مُستقبليه قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، بحسب بيان صدر اليوم عن الجيش الإسرائيلي.

و"تبادل القائدان الحديث حول التعاون وتعزيز العلاقة بين سلاحيْ الجو". وقال نوركين: "أشكرك يا قائد سلاح الجو الإمارتي على استعدادك للوصول إلى إسرائيل. هذا يوم تاريخي ومهم للتعاون بين سلاحيْ الجو" بين البلدين.

ويشارك في التمرين كل من الولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، والهند واليونان، فيما تشارك كل من رومانيا وفنلندا وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وهولندا وكرواتيا والإمارات كدول مُراقِبة.

ويعدّ تمرين "العلم الأزرق" "الأكبر والأكثر تقدمًا ويهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي والدولي، وإكتساب الخبرات عبر آلية دمج استخدام طائرات الجيل الخامس والرابع خاصة في مواجهة سيناريوهات معقدة مع التركيز على تعزيز وتقوية القدرات العسكرية للقوات الجوية"، بحسب بيان صدر في وقت سابق عن الجيش الإسرائيلي.

كما يوفر التمرين "فرصة لإجراء طلعات جوية تكتيكية مشتركة في مواجهة عدد من التهديدات واستخدام تكنولوجية متطورة... وسيتدرب المشاركون خلال التمرين على سيناريوهات معارك جو - جو وأرض - جو ، بالإضافة إلى التعامل مع تهديد صواريخ أرض - جو متقدمة وسيناريوهات قتالية في عمق أراضي العدو"، بحسب البيان ذاته.

وذكر البيان الذي نشِر في وقت سابق، أن التمرين "سيتضمن ولأول مرة، نشر سرب طائرات مقاتلة بريطانية في إسرائيل ونشر أول سرب للطائرات مقاتلة هندية من نوع ’ميراج’، ونشر أول سرب لمقاتلات ’رافال’ الفرنسية".

وكان قائد سلاح الجو الإسرائيلي، نوركين قد قال: "نحن نعيش في بيئة شديدة التعقيد تتزايد فيها التهديدات لدولة إسرائيل من جهة غزة ولبنان وسورية وإيران".

وذكر أنّ "إجراء تمرين دولي في هذه الظروف، مع استمرار النشاط العسكري العلني والسري على كافة الجبهات، له أهمية إستراتيجية قصوى، كما له تأثير كبير على سلاح الجو والجيش... ودولة إسرائيل".

وقال إن "التمرين يعد حدثًا بارزًا نظرًا لنطاق الدول المشاركة، وجودة التدريب والتكنولوجيا المتقدمة ويعبر عن الشراكة والعلاقة القوية بين القوات الجوية للدول المشاركة، ويمثل أرضية خصبة للتعاون الإقليمي والدولي".

#القوات الجوية الإماراتية #إبراهيم ناصر محمد العلوي #اسرائيل #الامارات #مناورة العلم الأزرق

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : هؤلاء هم "عملاء الموساد" في تركيا وهذه أدوارهم

السودان : انقلاب واعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والسيادة

فيديو : سطو مسلح على بنك فلسطين وإصابة مواطن خلال العملية

جنرال إسرائيلي يعترف: تدمير برج الجلاء خلال معركة سيف القدس كان خطأ فادحا

الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا بشأن الملك سلمان

حمدوك يطالب السودانيين بالتمسك بالسلمية والدفاع عن الثورة من مكان إقامته الجبرية

بيان عاجل من مكتب رئيس الحكومة السودانية يتحدث عن مصير حمدوك وزوجته

الأخبار الرئيسية

غانتس

هآرتس: إلى غانتس.. إذا كان الدفاع عن الأطفال إرهاباً.. ماذا أبقيت وصفاً لجيشك؟

هآرتس: منظومات الدفاع الجوي الإيرانية باتت تشكل تهديدا.. واستعدادات لمهاجمة المنشآت النووية

طائرات

اسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن قصف سوريا: إيران نشرت بطاريات مضادة متطورة، وتصدت لطائراتنا

فلسطين

على امتداد 54 سنة من الاحتلال والمستوطنات والأبرتهايد.. هآرتس: أهناك من يحلم بدولة فلسطينية؟

فتح تحذر: كل الخيارات مطروحة على الطاولة والقيادة لن تقبل ببقاء الوضع الراهن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية