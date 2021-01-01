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الاتحاد الاوروبي يوجه رسالة لاسرائيل بشأن المستوطنات: عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين

الإثنين 25 أكتوبر 2021 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاوروبي يوجه رسالة لاسرائيل بشأن المستوطنات: عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين



القدس المحتلة / سما /

 قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، إن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل بين الطرفين."

وأضاف في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، "لطالما أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان".

ودعا الحكومة الاسرائيلية "إلى وقف بناء المستوطنات وعدم المضي قدما في العطاءات المعلنة".

ويأتي بيان الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، بعد اعلان سلطات الاحتلال، أمس الأحد، عن طرح مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقصة أخرى لبناء 83 وحدة إضافية في مستوطنة "جفعات هاماتوس" في القدس الشرقية.

#الاتحاد الأوروبي #المستوطنات الإسرائيلية #الاراضي الفلسطينية #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي #حل الدولتين

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