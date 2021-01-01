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فلسطين تحصد المركز الثاني في ماراثون رم الدولي

الإثنين 25 أكتوبر 2021 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحصد المركز الثاني في ماراثون رم الدولي



عمان /سما/

فاز العداء الفلسطيني الدولي سامي اسعد،بالمركز الثاني في ماراثون رم الدولي الذي أقيم في الأردن، وشاركت فيه أكثر من عشر دول من بينها الولايات المتحدة وهولندا وبلجيكا وقطر والسعودية ومصر والأردن.

وأهدى العداء اسعد فوزه إلى الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وقال في تصريحات لـ"وفا" إنه شارك في هذه المسابقة الدولية من خلال مؤسسة (مسافات بلا حدود) التي وجهت له الدعوة للمشاركة، وتم التنسيق مع قيادة الامن الوطني الفلسطيني، موجها الشكر للواء نضال ابو دخان الذي ساعده ومنحه الثقة العالية حتى يحقق هذه النتيجة.

وأضاف انه شارك في المسابقة أكثر من مائة وخمسين عداء عالميا، مشيرا الى ان مسافة السباق تبلغ 84 كم، بينها 42 كم عبر جبال وادي رم دون توقف، وتوج بالمركز الثاني، فيما حصل عداء أميركي على المركز الأول.

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