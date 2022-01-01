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منتخبنا الأولمبي يصل الأردن لخوض تصفيات آسيا تحت 23 عاما

الإثنين 25 أكتوبر 2021 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخبنا الأولمبي يصل الأردن لخوض تصفيات آسيا تحت 23 عاما



عمان /سما/

وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي، اليوم الاثنين إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2022.

وكانت القرعة وضعت منتخبنا الأولمبي في المجموعة السادسة إلى جانب تركمانستان والأردن المُضيفة لمباريات هذه المجموعة.

ويبدأ منتخبنا مبارياته بقيادة المدير الفني إيهاب أبو جزر عبر مواجهة تركمانستان يوم الخميس القادم، قبل أن يلتقي شقيقه الأردني في الـ31 من الشهر الجاري.

وكان منتخبنا الأولمبي قد وصل إلى الأردن قادماً من السعودية، بعد أنه أنهى معسكراً تدريبياً هناك، إضافة إلى مشاركته في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، والتي حقق خلالها الفدائي الأولمبي نتائج مميزة بالفوز على لبنان 4-2 والإمارات 1-0 بعد أن خسر في الجولة الأولى بصعوبة 0-1 أمام العراق.

#المنتخب الوطني الأولمبي #التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة آسيا #نهائيات بطولة آسيا #فلسطين

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