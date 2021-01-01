حماس تدعو أبناء القدس للاحتشاد عند المقبرة اليوسفية لمجابهة تجريفها

القدس المحتلة / سما /

دعت حركة حماس أهالي القدس إلى الاحتشاد عند المقبرة اليوسفية لمجابهة التجريف، وردع الاحتلال عن مواصلة جريمته.

كما طالب بيان للحركة الاثنين أبناء القدس خاصة، وشعبنا الفلسطيني عامة، إلى مساندة أهلنا في حي بطن الهوى في وجه المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهجيرهم واقتلاعهم من بيوتهم.

وذكر البيان أن تواصل اعتداءات الاحتلال على حرمات المقابر، وما يجري اليوم في المقبرة اليوسفية هو جريمة بشعة تأتي ضمن سلسلة الجرائم ضد مقابر القدس تشمل تجريف القبور ونبشها، وإقامة حدائق يهودية، إضافة إلى عمليات تزييف وإنشاء مقابر يهودية "وهمية" لا أساس لها.

وقال إن هذه الجريمة دليل صارخ على وحشية الاحتلال الذي طالت اعتداءاته على الأحياء والأموات من أبناء الشعب الفلسطيني، في سبيل تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك.