اسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن قصف سوريا: إيران نشرت بطاريات مضادة متطورة، وتصدت لطائراتنا

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 12 العبرية، تحت بند "سمح بالنشر"، بأن إيران تصدت لطائرات تابعة لسلاح الجو "الإسرائيلي" خلال هجوم على سوريا.

وأضاقت القناة: أُعلن اليوم أنه خلال هجوم "إسرائيلي" على سوريا مؤخرًا، تعرضت طائرات سلاح الجو لإطلاق نار من بطاريات إيرانية مضادة للطائرات، ولم تقع إصابات أو أضرار في الحادث.

وتشير المصادر وفق القناة، الى أن إيران نشرت بطاريات متطورة مضادة للطائرات من إنتاجها لمساعدة أنظمة الدفاع السورية في مواجهة الهجمات "الإسرائيلية" في المنطقة.

وأوضحت أنه في آخر الهجمات أطلقت إيران صواريخ على طائرات "إسرائيلية"، رداً على ذلك هاجم سلاح الجو الاسرائيلي البطاريات التي تم إطلاق الصواريخ من خلالها ودمرها.