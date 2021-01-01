  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن قصف سوريا: إيران نشرت بطاريات مضادة متطورة، وتصدت لطائراتنا

الإثنين 25 أكتوبر 2021 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن قصف سوريا: إيران نشرت بطاريات مضادة متطورة، وتصدت لطائراتنا



القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 12 العبرية، تحت بند "سمح بالنشر"، بأن إيران تصدت لطائرات تابعة لسلاح الجو "الإسرائيلي" خلال هجوم على سوريا.

وأضاقت القناة: أُعلن اليوم أنه خلال هجوم "إسرائيلي" على سوريا مؤخرًا، تعرضت طائرات سلاح الجو لإطلاق نار من بطاريات إيرانية مضادة للطائرات، ولم تقع إصابات أو أضرار في الحادث.

وتشير المصادر وفق القناة، الى أن إيران نشرت بطاريات متطورة مضادة للطائرات من إنتاجها لمساعدة أنظمة الدفاع السورية في مواجهة الهجمات "الإسرائيلية" في المنطقة.

وأوضحت أنه في آخر الهجمات أطلقت إيران صواريخ على طائرات "إسرائيلية"، رداً على ذلك هاجم سلاح الجو الاسرائيلي البطاريات التي تم إطلاق الصواريخ من خلالها ودمرها.

#اسرائيل #ايران #سوريا #قصف اسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : هؤلاء هم "عملاء الموساد" في تركيا وهذه أدوارهم

السودان : انقلاب واعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والسيادة

فيديو : سطو مسلح على بنك فلسطين وإصابة مواطن خلال العملية

جنرال إسرائيلي يعترف: تدمير برج الجلاء خلال معركة سيف القدس كان خطأ فادحا

الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا بشأن الملك سلمان

حمدوك يطالب السودانيين بالتمسك بالسلمية والدفاع عن الثورة من مكان إقامته الجبرية

صلاح يسجل هاتريك ويقود ليفربول لسحق مانشستر يونايتد بخماسية (فيديو)

الأخبار الرئيسية

فلسطين

على امتداد 54 سنة من الاحتلال والمستوطنات والأبرتهايد.. هآرتس: أهناك من يحلم بدولة فلسطينية؟

فتح تحذر: كل الخيارات مطروحة على الطاولة والقيادة لن تقبل ببقاء الوضع الراهن

الأحمد: بدء العمل بالخطوات التي أعلن عنها الرئيس في خطابه بالأمم المتحدة

8 وفيات و438 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1095 حالة تعاف في فلسطين

20211025110512

صحيفة : هؤلاء هم "عملاء الموساد" في تركيا وهذه أدوارهم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية