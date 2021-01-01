خشية من صواريخ المقاومة.. ربع مليار شاقل لتأمين مستوطنات غلاف غزة

غزة / سما /

وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص مبلغ 250 مليون شاقل لصالح مستوطنات غلاف غزة التي تصلها صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بالإضافة إلى مدينة عسقلان المحتلة.

وقال رئيس اللجنة المالية في الكنيست أليكس كوشنير "اليوم هناك الآلاف من السكان في نطاق إطلاق النار وهم غير محميين ومعرضين لأي هجوم".

من جانبه، قال رئيس بلدية عسقلان تومر جلام: "إن هذا وهم لن نكتفي بذلك"، إذ أنه سيتم تخصيص ربع مليار شاقل حيث سيقوم رئيس اللجنة المالية في وقت لاحق بتحديد معايير الحصول على الحماية، مع التركيز على عسقلان والمناطق المعرضة للقصف.

وقال عضو الكنيست كوشنير: "أنا فخور وسعيد جداً أن أعلن أن الكفاح الطويل قد أتى بثماره وأن الميزانية تمت الموافقة عليها في هذا الوقت في اجتماع مجلس الوزراء".

وخلال معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية في مايو/ أيار الماضي ركزت المقاومة في قصفها الصاروخي على مدينة عسقلان وتل أبيب وبئر السبع، إذ تجاوز عدد المقذوفات الصاروخية التي أطلقتها المقاومة 4 آلاف قذيفة في 11 يوماً في رقم غير مسبوق بالنسبة لجولات قتال سابقة.