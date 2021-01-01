رأفت: تسارع بناء المستوطنات يُمثّل استمرارًا للعقلية الإسرائيلية الاستعمارية

رام الله / سما /

عقّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، صالح رأفت، اليوم الإثنين، على تسارع وتيرة البناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري الذي تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر رأفت، في بيان صحفي، أنّ هذا التسارع يُمثّل استمرارًا للعقلية الإسرائيلية الاستعمارية القائمة على السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية وضمها لدولة الاحتلال.

كما استنكر إعلان الاحتلال الإسرائيلي، عن مناقصات لبناء 1350 وحدة استيطانية، وما يجري العمل الآن عليه من بناء 10 آلاف وحدة في منطقة مطار قلنديا، ونيتها الموافقة على بناء 3100 وحدة استيطانية جديدة في المستعمرات بالضفة الغربية الأسبوع المقبل، إضافة الى عزم حكومة الاحتلال، المصادقة على بناء 1443 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأكّد على أنّ "جميع هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتتطلب وقفة جادة وحازمة من المجتمع الدولي للتصدي للانتهاك الصارخ للقرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الامن رقم 2334".

وحذر رأفت، من استمرار الاحتلال في سياسته القائمة على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أنّ شعبنا بجميع مكوناته مستمر في مقاومته الشعبية لكل الإجراءات الإسرائيلية وفي مقدمتها الاستعمارية حتى نيل الحرية وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وحثّ جماهير شعبنا وكل قواه السياسية ومنظماته الشعبية والمؤسسات الرسمية، على العمل على توسيع المشاركة في كل أشكال المقاومة الشعبية للاستيطان الاستعماري في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا رأفت، الأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات الحقوقية وجميع دول العالم، إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال وفرض عقوبات عليها لإلزامها بالوقف الفوري للاستيطان الاستعماري وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز العام.