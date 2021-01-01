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بلدية خانيونس تلتقي بممثلي صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

الإثنين 25 أكتوبر 2021 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية خانيونس تلتقي بممثلي صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية



غزة / سما /

التقى رئيس بلدية خانيونس جنوب قطاع غزّة علاء الدين البطة، اليوم الإثنين، بممثل برامج صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، بحضور مدير مكتب رئيس البلدية سعد عاشور، ومديرة وحدة التنمية والاستثمار هيا الأغا، ومسؤول ملف الصندوق لدى البلدية عبد الكريم الفرا.

واستعرض البطة خلال اللقاء الذي عُقد في رام الله وخانيونس، تجربة البلدية في برامج صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وأبرز تطلعاتها للفترة القادمة للنهوض بالمدينة من خلال تأمين الدعم المطلوب لمشاريعها المختلفة.

وشدّد على التزام البلدية بالسعي الجاد والحثيث من أجل تطوير وتنويع تجربتها في مجال الصندوق والبحث عن كل السبل المُمكنة لتأمين الدعم المادي المطلوب لتنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية ورصف الطرق.

وأضاف: "بلدية خان يونس لها تجربة متميزة مع الصندوق خلال السنوات القليلة السابقة والعام الحالي من خلال دعم رزمة من المشاريع التي استهدفت تطوير البنية التحتية والفوقية وكذلك المشاريع التنموية بالإضافة إلى دعم المصاريف التشغيلية والتي ساهمت في التخفيف من الظروف الصعبة التي عصفت بالبلدية والسكان على حد سواء".

#بلدية خانيونس #علاء الدين البطة #صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

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