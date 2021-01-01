تيار الإصلاح بـ"فتح" يدعو المقدسيين إلى بناء جسم قيادي للتصدي لانتهاكات الاحتلال

غزة / سما /

دعا المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح" علي أبو سرحان، اليوم الإثنين، أهالي مدينة القدس، إلى بناء جسم قيادي من خلال الدعوة إلى مؤتمر وطني وشعبي لإدارة الموقف وقيادة معركة الصمود في كل جوانب الحياة المقدسية، وذلك من أجل التصدي للممارسات "الإسرائيلية" بحق المدينة المقدسة.

وقال أبو سرحان في تصريحٍ صحفي: "ينتقل الاحتلال الإسرائيلي من مربع إلى آخر ضمن الحرب على الأرض والانسان في مدينة القدس المحتلة مستغلاً حالة الضعف والهوان التي تمر بها القضية الفلسطينية".

وأوضح أنّ الاحتلال يسعى إلى الاستفراد بالقدس وفرض سياسة الأمر الواقع من خلال سياسة التهويد الممنهج التي تسعى إليها حكومة الاحتلال، وما يسمى بلدية القدس، بدءً من الشيخ جراح وبطن الهوى، والاعتداء على مقبرة اليوسفية الملاصقة لسور القدس من الجهة الشرقية والتي هي جزء لا يتجزأ من حاضر القدس وتراثها والتي تضم قبور الشهداء والفاتحين من العرب والمسلمين.

واعتبر أبو سرحان أنّ ما يحدث في المقبرة اليوسفية هي جريمة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: "هذا يتطلب من العالم العربي والإسلامي إسناد ودعم أهالي القدس في دفاعهم ورباطهم اليومي في الدفاع عن عاصمة الضمير والوجدان الفلسطيني".