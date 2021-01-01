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الحايك يُطالب وزارة الاقتصاد في غزّة بوضع سقف سعري للسلع والبضائع

الإثنين 25 أكتوبر 2021 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك يُطالب وزارة الاقتصاد في غزّة بوضع سقف سعري للسلع والبضائع



غزة / سما /

طالب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، اليوم الإثنين، وزارة الاقتصاد الوطني بغزّة، بضرورة وضع سقف سعري للسلع والبضائع، بما يحافظ على مصلحة المواطن والتاجر في ظل الارتفاع العالمي بالأسعار وينهي حالة التخبط.

وأوضح الحايك في تصريحٍ صحفي، أنّ الارتفاع بأسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والنقل عالميًا، هو أمر يجب أخذه بالاعتبار بما لا يلحق الخسائر بالتجار ولا ينهك سكان غزّة، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا نتيجة الحصار والحروب المتكررة.

وأشار إلى أنّ المطلوب، هو تحقيق التوازن ومصلحة المواطنين والتجار وحفظ الاستقرار بالأسواق، مُبيّنًا أهمية عقد لقاء عاجل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية للاتفاق على آليات جديدة لضبط الأسعار في الأسواق.

ودعا الحايك لضرورة تعزيز المنتجات والصناعات الوطنية التي تشكل بديلاً للعديد من البضائع المستوردة والتي تتميز بأسعارها الملائمة للمواطنين، وتساهم بإنعاش الأوضاع الاقتصادية بغزّة.

#جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين #علي الحايك #الاقتصاد الوطني #قطاع غزة

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