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بدران: "حماس" تركّز حاليًا على تفعيل المقاومة بكافة أشكالها وفي كل الميادين

الإثنين 25 أكتوبر 2021 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدران: "حماس" تركّز حاليًا على تفعيل المقاومة بكافة أشكالها وفي كل الميادين



غزة / سما /

أكّد مسؤول ملف العلاقات الوطنية في حركة حماس، حسام بدران، اليوم الإثنين، على تمسك الحركة بالمقاومة بكافة أشكالها والوحدة الوطنية كطريق للتحرير وكنس الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح بدران، في كلمة له خلال مشاركته في مهرجان بعنوان "سيف القدس" نظمته الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، أنّ أهداف ومساعي حركة حماس في هذه الفترة منصبة على تفعيل المقاومة بكافة أشكالها وفي كل الميادين.

وقال: "نتشرف بحركة حماس أن نتصدر ميدان المقاومة، فالضفة الغربية على وجه الخصوص صاحبة ميادين في المقاومة وهي ولادة بالمقاومين، وبير زيت لها من المواقف الدالة على ذلك".

وأضاف أنّ حماس تسعى إلى ترسيخ الوحدة وإنهاء الانقسام حقيقة لا شعار حتى يتفرغ الجميع لمقاومة الاحتلالت متوجّهًا بالتحية للطلبة ولجامعة بيرزيت التي وصفها بصاحبة البصمة المميزة في العمل النقابي والوطني والطلابي والتعليمي.

وحث بدران، الطلبة على الإبداع في ميادين العمل الطلابي والعلمي لبلوغ التفوق والتميز محليًا وعالميًا.

وفي خطابه الموجّه الطلبة، قال: "أنتم الأمل في ميدان مقاومة الاحتلال وخصوصا الكتلة الإسلامية التي تبدع في ميادين العمل الطلابي تماما كما ميادين المقاومة".

ودعا الطلبة، إلى "الاقتداء بالشهيد المهندس يحيى عياش ابن جامعة بير زيت، الذي كان مثالًا للطالب الهادئ بالجامعة الثأر المقاوم في مواجهة الاحتلال".

#حركة حماس #حسام بدران

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