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غزة: الاقتصاد توضح بشأن التوجه لرفع سعر ربطة الخبز أو تقليل وزنها للمستهلك

الإثنين 25 أكتوبر 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاقتصاد توضح بشأن التوجه لرفع سعر ربطة الخبز أو تقليل وزنها للمستهلك



غزة / سما /

نفى الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى، الأخبار التي تتحدث عن التوجه لرفع سعر ربطة الخبز، أو تقليل وزنها للمستهلك، خلال الفترة الحالية.

وأكد أبو موسى لـ"الرأي" اليوم الاثنين، عدم وجود أي قرار برفع الأسعار حتى الآن، مشيراً إلى وجود مداولات ودراسات بشأن ذلك من قبل الوزارة، بسبب الغلاء العالمي في الأسعار.

وكان رئيس جمعية أصحاب المخابز بغزة عبد الناصر العجرمي، قال في تصريحات صحفية، إنه تم تقديم طلب لوزارة الاقتصاد بالعمل على وضع تسعيرة جديدة للدقيق والخبر.

وأشار إلى أنه خلال الفترة السابقة كان سعر الدقيق حوالي 70-75 شيكلًا والآن اقترب لأن يكون نحو 100 شيكل، لافتاً إلى أنهم أبلغوا وزارة الاقتصاد بأن المخابز تخسر كثيراً في ظل ارتفاع سعر الدقيق.

ولفت إلى أنه، قبل نهاية الأسبوع الجاري ستكون هناك آلية لتحديد أسعار الدقيق والخبز.

#الاقتصاد الوطني #قطاع غزة #سعر ربطة الخبز

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