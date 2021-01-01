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الزيان: أعداد كبيرة توجهت للاستفادة من حملة خفض الترخيص

الإثنين 25 أكتوبر 2021 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزيان: أعداد كبيرة توجهت للاستفادة من حملة خفض الترخيص



غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة خليل الزيان، إن أعداداً كبيرة توجهت اليوم لمراكز الترخيص، للاستفادة من حملة التخفيضات التي لاقت استحساناً كبيراً من قبل المواطنين.

وذكر اليوم الاثنين، أن حزمة التخفيضات جاءت بعد دراسة معمقة للواقع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة، وانعكاسه على شريحة السائقين وارتفاع معدلات حوادث السير.

وبين أن مبادرة التخفيضات التي قدمها مجلس الوزارة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفي المقابل سيتم تشديد الإجراءات بحق المخالفين والمتجاوزين للقانون لضبط الحالة المرورية. 

أشار إلى أنه بعد تخفيض الرسوم يمكن للسائق تقسيط المبلغ المتبقي بآلية مريحة جداً.

وأعلنت وزارة النقل والمواصلات أمس عن جملة من التسهيلات للمواطنين، ركزت على خفض رسوم التراخيص والتشديد على الالتزام بالإجراءات القانونية والسلامة العامة.

#وزارة النقل والمواصلات #خليل الزيان #قطاع غزة

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