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قانون الاعتراف بمجزرة كفرقاسم على طاولة الكنيست قريبًا

الإثنين 25 أكتوبر 2021 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
قانون الاعتراف بمجزرة كفرقاسم على طاولة الكنيست قريبًا



القدس المحتلة / سما /

تعتزم القائمة المشتركة طرح مقترح قانون الاعتراف بمجزرة كفر قاسم التي ارتكبتها “إسرائيل” في المدينة عام 1956 وإدراجها في المناهج التعليمية الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية “كان” فإن النائب عن القائمة المشتركة عايدة توما ستطرح مشروع القانون للتصويت عليه خلال الأسبوعين القادمين.

وذكرت “كان” أن حزب “ميرتس” الإسرائيلي والقائمة الموحدة تعتزمان التصويت مع القانون، وذلك بعد أن صرّح عيساوي فريج رئيس مجلس التعاون الإقليمي في حزب “ميرتس” أنهم لن يتمكنوا من معارضة قانون كفر قاسم الذي يسعى للاعتراف بمجزرة البلدة عام 1956 وإدراجها في مناهج وزارة التربية والتعليم.

وأفادت “كان” أن القائمة العربية الموحدة  ليس لديها نية للتصويت ضد القانون، لأن كفرقاسم تشكل موقعًا هامًا للحركة الإسلامية وتعتبر مركزًا لها.

وذكرت “كان” أن عيساوي فريج يحاول مع النائب عايدة توما تأجيل طرح القانون للتصويت عليه لمدة أسبوعين كي يتم حشد أكبر دعم له.

#القائمة العربية المشتركة #مجزرة كفر قاسم #اسرائيل #الكنيست الإسرائيلي #حزب ميرتس #المناهج التعليمية الإسرائيلية #الاحزاب الاسرائيلية #القائمة العربية الموحدة

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