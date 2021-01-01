مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب نابلس

نابلس / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، قاطفي الزيتون على الطريق الواصل بين عقربا ويانون جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني “ايتمار” هاجموا قاطفي الزيتون في الأراضي المحاذية للطريق الواصل بين عقربا ويانون، والمغلق منذ أكثر من 20 عاما ويمنع على المواطنين سلوكه.

وأضاف ان المستوطنين استهدفوا المواطنين بالغاز، بحماية من جنود الاحتلال، عرف منهم عائلة فيصل عزيز.

وأكد دغلس أن المستوطنين شرعوا بسرقة ثمار الزيتون من أراضي المواطنين بعد الاعتداء عليهم، موضحا أن الأوضاع في غاية الخطورة في ظل تصاعد هجمات المستوطنين واستهدافهم للمواطنين وممتلكاتهم، مع بداية موسم قطاف الزيتون.