‏"المؤسسات المسيحية" تدين تصنيف 6 منظمات فلسطينية بـ"الإرهـاب"

رام الله / سما /

أعربت المؤسسات المسيحية الفلسطينية عن شجبها وإدانتها بأشد العبارات قرار وزير الجيش الإسرائيلي "بيني غانتس" الصادر بتاريخ 22/10/2021، بحق ست منظمات حقوقية فلسطينية.



وأكدت المؤسسات المسيحية في بيان صحفي، أن استخدام دولة الاحتلال لتشريعاتها السياسية الداخلية في "مكافحة الإرهاب" لتجريم تلك المؤسسات، اتى بعد سنوات من حملتها الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الهادفة إلى إسكات صوتها وصوت مؤيديها من المنظمات والإتلافات الدولية الداعمة للعدالة والسلام.

وأضافت، أن هذا التصنيف يستهدف كافة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، خاصة تلك التي تُعنى في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني وتوثيق الانتهاكات ضده وتقديم الخدمات القانونية له وعمل المناصرة الدولية بالنيابة عنه وحث دول العالم على ضمان حماية حقوق الفلسطينيين وعلى الأخص حقهم في تقرير المصير وانهاء الاحتلالالاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري الممارس ضده.

وأكدت المؤسسات المسيحية على عدم شرعية هذا القرار التعسفي وتداعياته الخطيرة على المجتمع المدني ومؤسساته والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان.

وطالبت الدول والمجتمع الدولي والشركاء والمانحين بشكل عام والكنائس والمؤسسات المسيحية العالمية بشكل خاص برفض هذا القرار وادانته وبعدم السماح لدولة الاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في هذه الممارسات التعسفية غير الشرعية والمناقضة للقوانين الدولية وبالضغط عليها من أجل إلغائه واستمرار دعم حق الفلسطينيين في العدالة والحرية والكرامة.

والمؤسسات الموقعة على البيان هي:

مجموعة ديار مركز السبيل

جمعية الشبان المسيحية/ القدس جمعية الشابات المسيحية / فلسطين

برنامج المناصرة المشترك كلية بيت لحم للكتاب المقدس

المبادرة المسيحية الفلسطينية/ كايروس فلسطين