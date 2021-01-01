عودة لغانتس: الكفاح من أجل حقوق الإنسان ليس "إرهابا"

القدس المحتلة / سما /

علق عضو الكنيست رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة على تصنيف وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس 6 مؤسسات فلسطينية بالإرهاب.



وقال عودة وفق القناة 7 العبرية، "إذا كان الكفاح من أجل حقوق الإنسان هو الإرهاب، فإن نيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ إرهابيان".



بدوره اعتبر عضو الكنيست أحمد الطيبي أن قرار وزير الجيش بني غانتس يستحق التنديد والإدانة، مبينا أن مثل هذا القرار لم يتخذ من قبل الحكومة السابقة.



وأكد الطيبي أن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو اليمين رغم وجود أحزاب ميرتس وراعم.



وقال مهددا، إن التحالف الحكومي سيلجأ إلينا للتعاون في الجلسة الكاملة بالكنيست وسيكون لذلك ثمن.