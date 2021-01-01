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"الاقتصاد بغزة": تسجيل 78 محضر ضبط بحق تجار لرفعهم الأسعار

الإثنين 25 أكتوبر 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد بغزة": تسجيل 78 محضر ضبط بحق تجار لرفعهم الأسعار



غزة / سما /

قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بغزة، إن طواقم التفتيش في المحافظات الخمسة لقطاع غزة، كثفت من جولاتها لمراقبة الأسعار ومنع احتكار أي من السلع.

ونظمت الإدارة العامة لحماية المستهلك، 234 جولة وزيارة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن في قطاع غزة لمتابعة الأسعار، تم بموجبها تسجيل 78 محضر ضبط بحق عدد من المحال التجارية والتجار لرفعهم أسعار السلع.

وأفادت حماية المستهلك، أنه وخلال الجولة استدعت 4 تجار لم يلتزمزا بالأسعار التي حددتها الوزارة، كما تم تحرير 13 محضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وناقش مكتب الاقتصاد في محافظة رفح عدداً من القضايا مع مدير دائرة مباحث التموين المقدم أحمد أبو جحجوح لمتابعة غلاء الأسعار ، وذلك بعد أن حرر المكتب ٢١ محضر ضبط لإرتفاع الأسعار بمشاركة مباحث التموين وقسم الصحة والبيئة ببلدية رفح.

#الاقتصاد الوطني #قطاع غزة

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