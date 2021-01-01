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الحكومة الإسرائيلية تقرر استيراد سلع غذائية للمنافسة وخفض الأسعار

الإثنين 25 أكتوبر 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تقرر استيراد سلع غذائية للمنافسة وخفض الأسعار



القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت عن اعتماد الحكومة الإسرائيلية النموذج الأوروبي الذي يسمح باستيراد المواد الغذائية من أجل زيادة المنافسة وخفض الأسعار.
 
وقال بينت وفق القناة 7 العبرية: "سنستمر في خفض تكاليف المعيشة، وهذه المرة - إصلاح سيوفر للجمهور الإسرائيلي حوالي 3 مليارات شيكل في السنة!".
 
وأضاف: "يدفع المستهلك الإسرائيلي 37٪ وأكثر مقابل الغذاء (من حيث القوة الشرائية) مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
 
وتابع: "مثال صغير وعملي، قطعة شوكولاتة تكلف في المتوسط ​​2.75 شيكل مقابل شيكل واحد في إسرائيل وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - بفارق 183٪!"؟.
 
وأوضح بينت أن قائمة المواد الغذائية المستوردة ستتضمن القشدة والأجبان والزبادي والمعلبات والخضروات المجمدة والمواد الخام الصناعية والفطر والعسل والمزيد.
 
وأشار إلى أن هذا الإجراء من سلسلة الإجراءات التي نتخذها لصالح فتح الواردات وخفض تكلفة المعيشة حتى تكون حياة كل منا هنا أسهل وأفضل.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #اسرائيل #استيراد المواد الغذائية

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