عباس: المجتمع العربي ينال ما يستحق بعد أزمات ومصاعب

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب "راعم" عضو الكنيست منصور عباس اليوم (الإثنين)، إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو حول ميزانيات بمليارات الشواقل للمجتمع العربي.



وأضاف عباس في مؤتمر صحفي حول التنمية الاقتصادية في المجتمع العربي عقده مع وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين، أن "المجتمع العربي ينال ما يستحق".



وتابع: "الكل يعترف بما في ذلك الحكومة السابقة، وحكومة الليكود تعترف بوجود ظلم وأزمات ومصاعب في المجتمع العربي، حتى نتنياهو في الانتخابات الأخيرة كان فخوراً بأنه فعل ذلك وجلب المليارات للمجتمع العربي".



وأشار إلى أن حكومة التغيير اليوم تقود هذه العملية وتسرعها، وهذا البرنامج له رسالة لكل المجتمع في إسرائيل على مختلف المستويات.



ونبه عباس أنه في الأسبوع المقبل سيتم اتخاذ قرار حكومي بتنظيم أوضاع ثلاث بلدات عربية، وبعد ذلك سيكون هناك المزيد من المحليات وعشرات المراكز الخدمية للبلدات غير المعترف بها في النقب.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، صادقت على تخصيص مبلغ 30 مليار شيكل للتنمية الاقتصادية والمجتمعية داخل المدن العربية في إسرائيل.