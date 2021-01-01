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نصر الله: "الثوري" يبحث غدا ترتيبات انعقاد مؤتمر الحركة الثامن

الإثنين 25 أكتوبر 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: "الثوري" يبحث غدا ترتيبات انعقاد مؤتمر الحركة الثامن



رام الله / سما /

يعقد المجلس الثوري لحركة "فتح" غدًا الثلاثاء جلسة له لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية، والترتيب لانعقاد المؤتمر العام الثامن للحركة.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" تيسير نصر الله، إنَّ هناك لجنة خاصة شكلت لمناقشة وإقرار بنود النظام الداخلي للحركة والاستعداد للمرحلة القادمة.

وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الإثنين، انَّ مشاركة الكلِّ الفلسطيني في الحوار الوطني الذي دعا إليه اجتماع القيادة بالأمس مهم من أجل الوصول إلى برنامج وآليات عمل لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مطالبًا حركة حماس بالاستجابة لمطالب القيادة والشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام.

وأوضح أنَّ هناك حراكا على كافة المستويات الفلسطينية بوجه جرائم الاحتلال في ظلِّ تنصل المجتمع الدَّولي من مسؤولياته، مؤكِّدًا أنَّ المسؤولية الكبيرة تقع على حركة "فتح" باعتبارها قائدة النضال الوطني الفلسطيني.

#المجلس الثوري #ثوري فتح #حركة فتح

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