  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح تحذر: كل الخيارات مطروحة على الطاولة والقيادة لن تقبل ببقاء الوضع الراهن

الإثنين 25 أكتوبر 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تحذر: كل الخيارات مطروحة على الطاولة والقيادة لن تقبل ببقاء الوضع الراهن



رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إنَّ اجتماع القيادة أمس ناقش كلمة الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة التي شكلت صرخة في وجه العالم والتنكر للحقوق الفلسطينية وعدم وجود أي حراك لفتح أفق لحل سياسي، بالإضافة إلى أنَّ القيادة لن تقبل ببقاء الوضع الراهن على ما هو عليه والالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال مع استمراره بتجاوزها وعدم الاعتراف بها.

وأضاف العالول في حديث لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الإثنين، انَّ كلَّ الخَيارات مطروحة على الطاولة وتتضمن إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ووقف الاعتراف بإسرائيل والذهاب إلى قرارات الشرعية الدَّولية للوصول إلى حلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأوضح أنَّ وفودًا فلسطينية ستسلم رسائل إلى كلِّ القوى المؤثرة في العالم قريبًا لوضعها في صورة التطورات وما ستكون عليه الأوضاع الفترة المقبلة مع استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب الجرائم بحقِّ شعبنا.

وبخصوص ترتيب البيت الداخلي أكَّد العالول البدء بتشكيل لجنة تحضيرية لعقد المجلس المركزي لمواجهة التحديات الكبيرة، مضيفًا انَّ القيادة ستشكل لجنة للحوار مع المجتمع المدني، وأخرى للحوار الداخلي مع قوى وفصائل منظمة التحرير، ومن ثم الانطلاق بحوارات تشمل الكلَّ الفلسطيني.

#حركة فتح #محمود العالول #الرئيس محمود عباس #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : هؤلاء هم "عملاء الموساد" في تركيا وهذه أدوارهم

السودان : انقلاب واعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والسيادة

جنرال إسرائيلي يعترف: تدمير برج الجلاء خلال معركة سيف القدس كان خطأ فادحا

فيديو : سطو مسلح على بنك فلسطين وإصابة مواطن خلال العملية

الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا بشأن الملك سلمان

حمدوك يطالب السودانيين بالتمسك بالسلمية والدفاع عن الثورة من مكان إقامته الجبرية

بث مباشر كلاسيكو الأرض: مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد

الأخبار الرئيسية

الأحمد: بدء العمل بالخطوات التي أعلن عنها الرئيس في خطابه بالأمم المتحدة

8 وفيات و438 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1095 حالة تعاف في فلسطين

20211025110512

صحيفة : هؤلاء هم "عملاء الموساد" في تركيا وهذه أدوارهم

قناة عبرية: بينيت ولابيد لم يكونا على علم بقرار غانتس المتعلق بالمنظمات الفلسطينية

حمدوك يطالب السودانيين بالتمسك بالسلمية والدفاع عن الثورة من مكان إقامته الجبرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية