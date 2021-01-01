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بلدية غزة تتحدث عن تفاصيل إنشاء جسر حي الشجاعية ومميزاته

الإثنين 25 أكتوبر 2021 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تتحدث عن تفاصيل إنشاء جسر حي الشجاعية ومميزاته



غزة / سما /

أعلن مسؤول الاعلام في بلدية غزة حسني مهنا اليوم الاثنين، عن تفاصيل إنشاء جسر حي الشجاعية لتخفيف الازدحام المروري والاكتظاظ.


وأشار مهنا خلال حديث مع إذاعة "زمن" إلى أن:" قبل فترة قصيرة وصلنا في بلدية غزة تصور بشأن إنشاء جسر في حي الشجاعية لتخفيف الازدحام المروري والاكتظاظ".


وقال إن: "الشارع الذي سيقام عليه جسر الشجاعية يعلم الجميع بأنه واقع في منطقة مكتظة بالسكان وأيضا يوجد به سوق البسطات"


وأضاف" الجسر الذي سيقام يتم دراسته من جميع الجهات المختصة وهو سيتجاوز سوق البسطات ومفترق الشجاعية لتسهيل عملية المرور بين المنطقة الشمالية والجنوبية من السوق".


وأوضح مهنا أن جسر الشجاعية يبلغ طوله 500 متر وسيكون بعرض 14.8 متر وهو طول الدراسة وعملية الإنشاء تتطلب مساحة واسعة وتوسيع الشارع حيث سيكون هناك إجراءات يمكن أن تغير من معالم الشارع.


وتابع مهنا :" حتى اللحظة ننتظر تزويدنا بمعلومات لمعرفة مدى مواءمة المشروع مع البنية التحتية ، والمشروع حيوي ويعد نقلة نوعية تساهم في معالجة الأزمة المرورية في منطقة سوق البسطات وتخفيف الضغط بهذه المنطقة".


وأشار مسؤول الاعلام في بلدية غزة إلى أن المنطقة التي سيقام عليها جسر الشجاعية تعاني من مشكلة في موضوع الازدحام وكانت بحاجة لمعالجة مرورية منذ سنوات طويلة

#بلدية غزة #اتحاد الشجاعية #جسر حي الشجاعية #حي الشجاعية

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