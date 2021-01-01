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الاقتصاد تنفي رفع أسعار الخبر في القطاع

الإثنين 25 أكتوبر 2021 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد تنفي رفع أسعار الخبر في القطاع



غزة/ سما /

نفى الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى، الأخبار التي تتحدث عن التوجه لرفع سعر ربطة الخبز، أو تقليل وزنها للمستهلك، خلال الفترة الحالية.

وأكد أبو موسى  اليوم الاثنين، عدم وجود أي قرار برفع الأسعار حتى الآن، مشيراً إلى وجود مداولات ودراسات بشأن ذلك من قبل الوزارة، بسبب الغلاء العالمي في الأسعار.

وكان رئيس جمعية أصحاب المخابز بغزة عبد الناصر العجرمي، قال في تصريحات صحفية، إنه تم تقديم طلب لوزارة الاقتصاد بالعمل على وضع تسعيرة جديدة للدقيق والخبر.

وأشار إلى أنه خلال الفترة السابقة كان سعر الدقيق حوالي 70-75 شيكلًا والآن اقترب لأن يكون نحو 100 شيكل، لافتاً إلى أنهم أبلغوا وزارة الاقتصاد بأن المخابز تخسر كثيراً في ظل ارتفاع سعر الدقيق.

ولفت إلى أنه، قبل نهاية الأسبوع الجاري ستكون هناك آلية لتحديد أسعار الدقيق والخبز.

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