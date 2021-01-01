جنين: وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال

جنين / سما /

شاركت فعاليات محافظة جنين، اليوم الإثنين، في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، وأسرى سجن "جلبوع" الستة الذين حرروا أنفسهم.

وردد المشاركون في الوقفة التي دعا لها نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى، وفصائل العمل الوطني، بمشاركة مدراء وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية، والأطر النسوية، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح وفاء زكارنة، وممثلين عن المحافظة، شعارات تدعو لإسناد وحماية الأسرى، ورفعوا صور عدد من الأسرى المضربين عن الطعام.

ودعا مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين سياف أبو سيف، إلى التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام والمعتقلين إداريا، والضغط على الاحتلال لإجباره على إنهاء معاناتهم ووقف الاعتقال الإداري.

وأكد ضرورة المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية والدولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، ومواصلة الجهود القانونية محليا ودوليا لوقف هذه السياسة التعسفية.

وطالب المتحدث باسم فصائل العمل الوطني مهند قلالوة، المؤسسات الدولية بالقيام بالتزاماتها تجاه حماية الأسرى الفلسطينيين من انتهاكات وممارسات الاحتلال، وضرورة مواصلة الضغط تجاه إلزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني.

ودعا إلى اعتبار سياسة الاعتقال الإداري شكلا من أشكال التعذيب والعقوبات الجماعية، والتي يجب أن يتم وقفها وتحريمها دوليا، وإحالة من يمارس هذه السياسة لمحكمة الجنايات الدولية ليحاكم كمجرم حرب.

وسلم المشاركون مندوبة الصليب الاحمر مذكرة احتجاج تجاه ما يجري من انتهاكات تعسفية بحق الاسرى.

وأعلن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، عن تنظيم سلسلة من الفعاليات في المحافظة نصرة لأسرانا، خاصة الأسرى الستة في "جلبوع" الذين حرروا أنفسهم، والأسرى المضربين عن الطعام وعموم الحركة الأسيرة.