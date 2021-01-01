"كورونا" عالميا: 4 ملايين و966 ألف وفاة و244 مليونا و510 آلاف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 966 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 244 مليونا وما يقارب من 510 آلاف اصابة، تعافى منهم 221 مليونا ونحو 519 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 320 ألف و602 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4,743 ألف حالة وفاة.

وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1,072 وفاة)، والهند (442 وفاة)، وأوكرانيا (386 وفاة)، ورومانيا (381 وفاة)، والمكسيك (306 وفيات).

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: بريطانيا (39,962 إصابة)، وروسيا (35,660 إصابة)، وتركيا (24,792 إصابة)، وأوكرانيا (20,791 إصابة)، واميركا (17,580 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (756,362 وفاة)، والبرازيل (605,682 وفاة)، والهند (454,743 وفاة)، والمكسيك (286,346 وفاة)، وروسيا (231,669 وفاة).

وأوضحت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (46,312,782 إصابة)، والهند (34,189,774 إصابة)، والبرازيل (21,729,763 إصابة)، وبريطانيا (8,773,674 إصابة)، وروسيا (8,279,573 إصابة).