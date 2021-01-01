6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط مخاوف على حياتهم

رام الله / سما /

يواصل 6 أسرى، اليوم الاثنين، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 103 ايام.

والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة المضرب منذ (96 يوما)، وعلاء الأعرج منذ (78 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (69 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (62 يوما)، وعياد الهريمي منذ (33 يوما).

وأشار المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه إلى انضمام الأسير راتب حريبات للإضراب عن الطعام منذ (16 يوما) تضامنا مع الأسرى الـ6 في عزل "مجدو".

وحذر عبد ربه من خطورة الوضع الصحي للأسيرين كايد الفسفوس الذي يقبع بمستشفى "برزلاي"، ومقداد القواسمة الذي يقبع في مستشفى "كبلان"، من إمكانية تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة، أو استشهاد أحدهم، بسبب تعرضهم للتشنجات والاصفرار والهزل وعدم القدرة على النطق، والانخفاض الحاد في نسبة السوائل بالجسم.

وقال، إن أهالي الأسرى المضربين يتعرضون إلى التضييق في زيارة ذويهم، رغم اتخاذ سلطات الاحتلال قرارا بتجميد اعتقالهم الإداري.

وبين أن، علاء الأعرج، وهشام أبو هواش، وشادي أبو عكر، يقبعون في عيادة "سجن الرملة" في وضع صحي يتفاقم مع مرور الوقت، فيما يحتجز عياد الهريمي في زنازين العزل في "عوفر".