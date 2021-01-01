  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط مخاوف على حياتهم

الإثنين 25 أكتوبر 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل 6 أسرى، اليوم الاثنين، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 103 ايام.

والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة المضرب منذ (96 يوما)، وعلاء الأعرج منذ (78 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (69 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (62 يوما)، وعياد الهريمي منذ (33 يوما).

وأشار المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه إلى انضمام الأسير راتب حريبات للإضراب عن الطعام منذ (16 يوما) تضامنا مع الأسرى الـ6 في عزل "مجدو".

وحذر عبد ربه من خطورة الوضع الصحي للأسيرين كايد الفسفوس الذي يقبع بمستشفى "برزلاي"، ومقداد القواسمة الذي يقبع في مستشفى "كبلان"، من إمكانية تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة، أو استشهاد أحدهم، بسبب تعرضهم للتشنجات والاصفرار والهزل وعدم القدرة على النطق، والانخفاض الحاد في نسبة السوائل بالجسم.

وقال، إن أهالي الأسرى المضربين يتعرضون إلى التضييق في زيارة ذويهم، رغم اتخاذ سلطات الاحتلال قرارا بتجميد اعتقالهم الإداري.

وبين أن، علاء الأعرج، وهشام أبو هواش، وشادي أبو عكر، يقبعون في عيادة "سجن الرملة" في وضع صحي يتفاقم مع مرور الوقت، فيما يحتجز عياد الهريمي في زنازين العزل في "عوفر".

#الأسرى #اضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : هؤلاء هم "عملاء الموساد" في تركيا وهذه أدوارهم

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير القطري محمد العمادي

السودان : انقلاب واعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والسيادة

جنرال إسرائيلي يعترف: تدمير برج الجلاء خلال معركة سيف القدس كان خطأ فادحا

بث مباشر كلاسيكو الأرض: مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد

الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا بشأن الملك سلمان

صلاح يسجل هاتريك ويقود ليفربول لسحق مانشستر يونايتد بخماسية (فيديو)

الأخبار الرئيسية

الأحمد: بدء العمل بالخطوات التي أعلن عنها الرئيس في خطابه بالأمم المتحدة

8 وفيات و438 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1095 حالة تعاف في فلسطين

20211025110512

صحيفة : هؤلاء هم "عملاء الموساد" في تركيا وهذه أدوارهم

قناة عبرية: بينيت ولابيد لم يكونا على علم بقرار غانتس المتعلق بالمنظمات الفلسطينية

حمدوك يطالب السودانيين بالتمسك بالسلمية والدفاع عن الثورة من مكان إقامته الجبرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية