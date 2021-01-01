البرهان يفرض الطوارئ في السودان ويحل مجلسي السيادة والوزراء

وكالات

قرر رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء في البلاد معلنا فرض حالة الطوارئ، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

كما قرر البرهان في بيان للشعب منذ قليل "إنهاء ولايات الولاة وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين وإعفاء وكلاء الوزارات" مشيرا إلى أن القوات المسلحة استجابت لمطالب الشعب.

وأكد البرهان الالتزام بالوثيقة الدستورية، حتى تشكيل حكومة كفاءات وطنية قبل نهاية نوفمبر عام 2023، متعهدا بإشراك الشباب في برلمان ثوري يحقق مطالب الشعب.