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البرهان يفرض الطوارئ في السودان ويحل مجلسي السيادة والوزراء

الإثنين 25 أكتوبر 2021 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرهان يفرض الطوارئ في السودان ويحل مجلسي السيادة والوزراء



وكالات

 قرر رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء في البلاد معلنا فرض حالة الطوارئ، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

كما قرر البرهان في بيان للشعب منذ قليل "إنهاء ولايات الولاة وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين وإعفاء وكلاء الوزارات" مشيرا إلى أن القوات المسلحة استجابت لمطالب الشعب.

وأكد البرهان الالتزام بالوثيقة الدستورية، حتى تشكيل حكومة كفاءات وطنية قبل نهاية نوفمبر عام 2023، متعهدا بإشراك الشباب في برلمان ثوري يحقق مطالب الشعب.

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