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السعودية.. بيع صقر نادر بأكثر من 45 ألف دولار بالمزاد

الإثنين 25 أكتوبر 2021 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية.. بيع صقر نادر بأكثر من 45 ألف دولار بالمزاد



وكالات / سما /

باع صقارون فرخ شاهين نادر المواصفات بصفقة قياسية شهدها مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، بلغت قيمتها 171 ألف ريال (45.586 دولار أمريكي).

وكان الصقر للطواريح محمد بن قبلان القحطاني، وعبد الله بن مطحس القحطاني، ومطحس بن محمد القحطاني، قد طرح على أرض قرية المجيرمة في منطقة مكة المكرمة، المعروفة بموقعها الاستراتيجي الذي تمر فوقه الصقور أثناء هجرتها السنوية، وتعد ملتقى للصقارين والطواريح من كل أنحاء المملكة.

وتحدث الصقار مطحس القحطاني عن هوايته التراثية في صيد الصقور، التي تعود إلى سنوات اكتسبها من محيطه، سواء والده وجده أم أصدقائه، مشيرا إلى أن "هذا صقره السادس الذي يطرحه خلال مسيرته، لكنه الأغلى بلا منازع".

وبدأت المزايدة على الصقر بـ111 ألف ريال، لينتهي به المطاف مع مالكه الجديد الذي ظفر به بمبلغ 171 ألف ريال، حيث يتسم الصقر بطول مساو لعرضه، 15.5 إنش، ووزنه 1045 غراما.

وأوضح الطاروح مطحس القحطاني، بأن الوقت المستغرق لطرحه من 3 إلى 4 ساعات، بعد شهر قضاه برفقة والده وابن عمه في صحراء المجيرمة للظفر بهذا الصيد الثمين، آملا أن يتمكن من طرح شاهين آخر للمشاركة به في مزاد نادي الصقور السعودي، الذي يواصل فعالياته حتى 15 نوفمبر المقبل.

وتجاوزت مبيعات النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي الذي ينظمه النادي بمقره بملهم شمال الرياض، في ليلته السابعة عشرة، مبلغ أربعة ملايين ونصف المليون ريال، حيث بيع أربعة صقور بمبلغ 229 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات حتى اليوم إلى 4.565.000 ريال.

وكانت البداية مع الصقر الأول فرخ شاهين - طرح رأس محيسن، لعبدالله بن صالح الزهراني وفهد بن أحمد الشيخي، وبيع بمبلغ 75 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني فرخ شاهين - طرح قيال لطارق بن عبدالله الشراري وسيف بن صالح الشراري ومحمد بن زايد الشراري وعبد الهادي بن صالح الشراري وعبد الله بن فدمان الشراري وهايل بن مقبول الشراري وسويلم بن محمد الشراري بمبلغ 86 ألف ريال.

بعدها جاء الدور على الصقر الثالث قرناس شاهين - طرح الشعيبة، لسليم بن معتوق الجحدلي، وبيع بمبلغ 38 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة بالصقر الرابع قرناس شاهين - طرح الرايس لبكر بن رجاء الصبحي وفهد بن جميعان الصبحي وبيع بمبلغ 30 ألف ريال.

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