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الأولمبي الفلسطيني يصل الأردن لخوض التصفيات الآسيوية

الإثنين 25 أكتوبر 2021 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأولمبي الفلسطيني يصل الأردن لخوض التصفيات الآسيوية



عمان / سما /

وصل المنتخب الأولمبي الفلسطيني, العاصمة الأردنية "عمان", استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا "تحت 23 عاما", المقررة في أوزبكستان عام 2023.

ويخوض الأولمبي الفلسطيني التصفيات بجانب منتخبي الأردن وتركمانستان ضمن منافسات المجموعة السادسة, إذ يصعد المتصدر فقط للنهائيات الآسيوية.

وتنطلق منافسات المجموعة الاثنين, بلقاء الأردن وتركمانستان, في حين تبدأ فلسطين لقاءاتها مع تركمانستان الخميس المقبل, ثم تواجه الأردن الأحد القادم.

يشار إلى أن المنتخب الأولمبي خاض معسكرا خارجيا خلال الأسبوعين الماضيين في السعودية, تحت قيادة المدير الفني إيهاب أبو جزر.

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