8 وفيات و438 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1095 حالة تعاف في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 8 وفيات و438 إصابة جديدة بكورونا، و1095 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، تسجيل 5 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتين من جنين، وحالة من طولكرم.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 14، جنين 23، ضواحي القدس 7، الخليل 33، بيت لحم 10، رام الله والبيرة 17، طولكرم 4، نابلس 12، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 2، وقطاع غزة 314".

وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 8، جنين 13، ضواحي القدس 8، الخليل 15، بيت لحم 17، رام الله والبيرة 29، طولكرم 8، نابلس 48، قلقيلية 4، أريحا والأغوار 17، سلفيت 3، قطاع غزة 883".

وأعلنت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 99 مريضا، بينهم 14 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.