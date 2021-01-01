بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (كشف جديد)

غزة/ سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، آلية السفر ليوم غد الثلاثاء.

وأعلنت الوزارة أن السفر غدا سيكون لـ"الحافلة الأولى + الثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2021/35)".

وقالت الوزارة: " إجراء فحص كورونا للحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد اليوم وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات".

وأوضحت أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الثلاثاء 10/26: فحص الحافلتين (3+4).

- الأربعاء 10/27: فحص الحافلتين (5+6).

- الخميس 10/28: فحص الحافلتين (7+8).

- الأحد 10/31: فحص الحافلتين (9+10).