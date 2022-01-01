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رونالدو يخرج عن صمته بعد خماسية ليفربول

الإثنين 25 أكتوبر 2021 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يخرج عن صمته بعد خماسية ليفربول



وكالات / سما /

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لأول مرة بعد خسارة فريقه المذلة بخماسية نظيفة ضد ليفربول.

رفاق رونالدو سقطوا بشكل مروع وسط جماهيرهم في ملعب "أولد ترافورد", في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلّق "الدون" الذي صام عن التهديف في موقعة "مسرح الأحلام" عبر حسابه بمنصة "إنستغرام": "أحياناً لا نحقق النتيجة التي نقاتل من أجلها، أحيانا لا تكون النتيجة هي ما نريده، وهذا مسؤوليتنا نحن، نحن فقط، لا يوجد شخص آخر يستحق أن يلام".

وأضاف: "جماهيرنا حضرت مجددا، وكانوا رائعين في دعمهم، استحقوا أفضل من هذا، أفضل بكثير، كان يجب علينا أن نقدم الأفضل (...)، حان الوقت!".

ولم يوضح "صاروخ ماديرا" ماذا يقصد بجملة "حان الوقت", التي أنهى بها منشوره في "إنستغرام".

وكرر المدافع لوك شاو، الذي ارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية إلى جانب القائد هاري ماغواير، تعليقات رونالدو.

وكانت انتقادات حادة طالت المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير الذي يعتبره كثيرون السر في خسارة اليونايتد وتدني نتائجه بشكل مروع في الفترة الأخيرة.

#ليفربول #كريستيانو رونالدو #مانشستر يونايتد

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