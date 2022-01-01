قطر تمنح بيكهام 200 مليون دولار ليصبح "وجها لكأس العالم

وكالات / سما /

تعاقدت قطر مع نجم كرة القدم والقائد السابق للمنتخب الإنجليزي ديفيد بيكهام ليصبح وجها لكأس العالم لكرة القدم 2022، في صفقة قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني (نحو 206 ملايين دولار).

موسكو- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "ذا صن" أن اللاعب السابق البالغ من العمر 46 عاما، وافق على أن يصبح سفيرا لقطر، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني سنويا على مدى العقد المقبل بموجب الاتفاق.

ووفقا للصحيفة: "يكتنف كأس العالم 2022 في قطر الجدل منذ البداية بسبب المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في مواقع البناء، فضلا عن موقف قطر تجاه النساء ومجتمع الأقليات الجنسية".

لكن نجم كرة القدم الإنجليزية أكد أن المشجعين في قطر سيكونون بأمان ويسمح لهم برفع أعلام قوس قزح في الملاعب. وقالت الصحيفة إنه قبل توقيع العقد، تشاور بيكهام مع زوجته فيكتوريا.

أصبحت قطر أول دولة عربية تستضيف كأس العالم لكرة القدم، ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022.