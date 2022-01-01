ماذا قال محمد صلاح بعد تسجيله هاتريك بمرمى مانشستر يونايتد؟

وكالات / سما /

عبّر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن سعادته البالغة بتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، مشيراً إلى أنه شيء عظيم أن تنتصر على الشياطين الحمر بخماسية في ملعب الأحلام.

ونجح ليفربول في الفوز على مانشستر يونايتد في عقر داره “الأولد ترافورد” بخماسية نظيفة بقمة مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتألق النجم المصري محمد صلاح في مباراة اليوم بتسجيله ثلاثة أهداف “هاتريك”، وصناعة آخر، ليكون نجم اللقاء الأول عن جدارة واستحقاق.

وتحدث محمد صلاح لشبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “شيء عظيم أن نفوز على مانشستر يونايتد بمسرح الأحلام بخمسة أهداف. لعبنا بأسلوبنا ودخلنا المباراة بقوة في البداية، ونجحنا في تحقيق الفوز”.

وأضاف “أردنا أن نبلي بلاءً حسناً، وكنا جاهزين ذهنياً وبدنياً، وحاولنا أن نلعب بأسلوبنا المعتاد، ونجحنا في فعل ذلك”.

وأردف “أنا سعيد للغاية بتسجيل الأهداف، ولكني أسعد أكثر بصناعة الأهداف لزملائي”.

وأنهى تصريحاته قائلاً “نفكر في كل مباراة على حدة، ونسعى للفوز خارج القواعد، والآن نفكر في مباراتنا القادمة”.