بيان رسمي من برشلونة بعد اعتداء الجماهير على كومان عقب مباراة الكلاسيكو

وكالات / سما /

أدان إدارة نادي برشلونة الإسباني سلوك بعضاً من جماهير البرسا ضد المدرب الهولندي رونالد كومان، وهذا عقب انتهاء مباراة الكلاسيكو بين البلاوجرانا وريال مدريد.

واستضاف فريق برشلونة مساء أمس الأحد على ملعب “كامب نو” منافسه ريال مدريد، في قمة مباريات الجولة العاشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة بخسارة برشلونة بهدفين مقابل هدف على ملعبه وأمام جماهيره، مما دفع البعض لمهاجمة المدرب الهولندي عقب انتهاء المباراة.

ونُشرت بعض الفيديوهات لجماهير برشلونة وهي تعترض سيارة رونالد كومان أثناء مغادرته لملعب “كامب نو”، وكان يتواجد في سيارته زوجته أيضاً.

وقامت جماهير برشلونة بمهاجمة رونالد كومان لفظياً، مما دفع إدارة برشلونة للخروج ببيان رسمي للرد على هذه التجاوزات.

وأصدر نادي برشلونة بياناً رسمياً عن هذه الواقعة جاء كالتالي “نادي برشلونة يدين أعمال العنف والاعتداءات اللفظية التي تعرض لها مدربنا مساء اليوم عند مغادرة ملعب كامب نو”.

وأضاف البيان “النادي سيتخذ الإجراءات الأمنية والتأديبية اللازمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة مرة أخرى”.