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الاحتلال يجدد أعمال التجريف في جزء من المقبرة اليوسفية بالقدس

الإثنين 25 أكتوبر 2021 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد أعمال التجريف في جزء من المقبرة اليوسفية بالقدس



القدس المحتلة / سما /

جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أعمال تجريف في المقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية شرعت بأعمال تجريف مجددا في المقبرة.

يذكر أن بلدية الاحتلال تنفذ أعمال حفر وتجريف بالمقبرة منذ عدة سنوات، وفي عام 2014 منع الاحتلال الدفن في جزئها الشمالي، وأقدم على إزالة عشرين قبرا تعود إلى جنود أردنيين استشهدوا عام 1967 فيما يعرف بمقبرة الشهداء ونصب الجندي المجهول.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى تحويل هذه القطعة إلى حديقة توراتية كجزء من مشروع للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة، ولتنظيم مسار للمستوطنين والسياح على رفات المسلمين الموجودين فيها.

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، وأثناء عمليات حفر قامت بها طواقم بلدية الاحتلال ظهرت رفات وعظام عشرات الشهداء والموتى المسلمين، وبعد أن هب المقدسيون لرفض هذه الأعمال، أغلقت شرطة الاحتلال المكان.

#القدس المحتلة #الاحتلال #المقبرة اليوسفية

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