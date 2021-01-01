الاحتلال يهدم خيمة تضامن ويستولي عليها شرق يطا

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خيمة شرق بلدة يطا جنوب الخليل، واستولت عليها.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال هدمت خيمة التضامن التي أقامتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وحركة "فتح"، ولجان الحماية والصمود في قرية المفقرة شرق يطا، لتعزيز صمودهم.

وأشار العمور، إلى ارتفاع وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أهالي القرية والقرى المجاورة لها بمسافر يطا، في محاولة لإرغامهم على الرحيل من مساكنهم وأراضيهم، بهدف سرقتها، لصالح الاستيطان.