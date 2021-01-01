الإحصاء: الميزان التجاري سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 6% في آب المنصرم

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الميزان التجاري، سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 6% خلال شهر آب من عام 2021، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفع بنسبة 30% مقارنة مع شهر آب من عام 2020، وبلغ العجز 421.3 مليون دولار أميركي.

وأوضح الإحصاء في تقرير صدر عنه بخصوص النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر آب 2021، أن الصادرات ارتفعت خلال الشهر المرصود بنسبة 27% مقارنة مع شهر تموز، كما ارتفعت بنسبة 41% مقارنة مع شهر آب من عام 2020، وبلغت قيمتها 138.7 مليون دولار أميركي.

كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آب من عام 2021 بنسبة 28% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 93% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آب من عام 2021، كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 14% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وبخصوص الواردات السلعية، فقد ارتفعت بنسبة 11%، مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 32% مقارنة مع شهر آب من عام 2020، وبلغت قيمتها 560 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آب من عام 2021 بنسبة 13% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 55% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آب من عام 2021، كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق.