رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، على صدر صفحاتها الأولى تأكيد الرئيس محمود عباس خلال اجتماع القيادة على أن اجتماعات الفصائل، تأتي تمهيدا لحوار وطني شامل لإنهاء الانقسام البغيض.

وأبرزت الصحف أيضا، طرح سلطات الاحتلال مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية جديدة، والمصادقة يوم الأربعاء على 1443 أخرى.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: اجتماعات الفصائل تمهيد لحوار وطني شامل بين الجميع بما في ذلك حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لإنهاء الانقسام البغيض

- "التنفيذية" تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالقيام بدورهما لحماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته

- الرئيس يستقبل السفير القطري محمد العمادي

- مركزية "فتح" تواصل لقاءاتها مع فصائل المنظمة لتمتين البيت الداخلي

- "السلام الآن": الحكومة الإسرائيلية تواصل سياسة الضم التي اتبعها نتنياهو

- "الخارجية الأردنية" تحذر اسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة

- اشتية: على العالم تدفيع اسرائيل ثمن عدوانها على شعبنا

- الرويضي: القيادة تجري اتصالات مختلفة مع الأطراف الدولية لمنع تهجير المقدسيين

- سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

- 10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا و1117 حالة تعاف

- الاحتلال يطرح مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

* "الأيام":

- الرئيس: اجتماعات الفصائل تمهيدا لحوار وطني شامل لإنهاء الانقسام البغيض

- مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية جديدة والمصادقة الأربعاء على 1443 أخرى

- تمديد اعتقال أسرى عملية "الهروب العظيم" وجنود الاحتلال يعتدون على الزبيدي والقادري

- عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة في الخليل دعما للأسرى المضربين

- مجلس الوزراء يقر مشاريع تطويرية لمحافظة بيت لحم قيمتها 80 مليون دولار

- "التنفيذية": ما يقوم به الاحتلال هو الإرهاب بعينه وقرار غانتس انتهاك للقانون الدولي

- "العليا" الإسرائيلية تنظر اليوم بالتماس ضد إخلاء عائلة من منزلها في سلوان

- سلطات الاحتلال تعلن منح 9 آلاف تصريح جديد لعمال بناء من الضفة

- قلقيلية: وفاة رضيعة وإصابة طفلين في حريق بمنزل

* "القدس":

- الرئيس يطالب واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأميركية، وقرار بعقد دورة للمجلس المركزي وتفعيل مؤسسات المنظمة

- الاحتلال يطرح مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية ويعتزم المصادقة على إقامة 3144 لتوسيع المستعمرات

- أبو مازن يستقبل السفير القطري العمادي

- الحكومة تجتمع في بيت لحم وتقر مشاريع تطويرية للمحافظة بأكثر من 80 مليون دولار

- استنكار فلسطيني وعربي ودولي واسع ضد قرار الاحتلال بشأن منظمات المجتمع المدني

- 413 مستوطنا يقتحمون الأقصى ويقيمون صلوات مصورة

- إصابات خلال قمع مسيرة سلمية بالخليل

- مبعوث أمني اسرائيلي إلى واشنطن لتقديم معلومات حول المؤسسات الفلسطينية

- تأجيل محاكمة أسرى عملية جلبوع ومعتقلون مضربون يواجهون خطر الموت

- خلافات بشأن الملف الفلسطيني تهدد استقرار حكومة بينيت

- هموكيد: الجيش رفض 73% من طلبات المزارعين لفلاحة أراضيهم بمنطقة "التماس"