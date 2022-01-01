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الصحة بغزة: تسجيل خمس حالات وفاة و 314 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 25 أكتوبر 2021 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل خمس حالات وفاة و 314 إصابة جديدة بكورونا



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الاثنين تسجيل خمس حالات وفاة و 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1576 فحصا مخبريا خلال إلى 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل خمس حالات وفاة ، ليرتفع العدد الى 1543 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 889 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 174511 حالة.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 182393 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6919 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 168، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 107 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 470538 شخصا.

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