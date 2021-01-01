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الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مواجهات في مدن الضفة

الإثنين 25 أكتوبر 2021 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مواجهات في مدن الضفة



اندلعت مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، تخللها اعتقالات لعدد من الشبان في مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين ياسر عرفات، وهيثم شقير، وكلاهما يبلغان من العمر (10 أعوام)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، فجر اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي اعتقل خلالها شابين، عقب اقتحامه بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام يعبد.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أنس عدنان حمارشة وهو أسير محرر بعد الاعتداء عليه بالضرب، ومصعب بلال حرز الله، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

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