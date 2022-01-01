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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم طفلان ومريض بالسرطان

الإثنين 25 أكتوبر 2021 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 10 مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة، بينهم طفلان ومريض بالسرطان.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أنس عدنان حمارشة وهو أسير محرر بعد الاعتداء عليه بالضرب، ومصعب بلال حرز الله.

ومن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة الزاوية، الطفلين: ياسر عرفات، وهيثم شقير، وكلاهما يبلغان من العمر 10 أعوام، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن أحمد صلاح أبو عذاب، من مخيم الأمعري، والمعلم عبد الباسط معطان، من مدينة البيرة، رغم خطورة وضعه الصحي، كونه يعاني من مرض السرطان.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، من بلدة بيتا، وهم: صلاح بني شمسة، وإياد ذياب، ويحيى ذياب.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب نادر رمزي نادر زاهدة في العشرينات من العمر، من ضاحية إسكان البلدية، في مدينة الخليل.

#الاحتلال #الضفة الغربية

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